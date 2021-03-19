ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"
В ходе проверки установлены случаи непрозрачных финансовых операций.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ЮМК банка" ("Банк Южной многоотраслевой корпорации"), зарегистрированного в Краснодаре.
Как уточнили в регуляторе, это связано с тем, что "ЮМК банк" неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
Также в ходе проверки установлены случаи непрозрачных для надзорного органа операций с целью вывода денег за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков. Кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе РФ.
А ранее ЦБ отозвал лицензию у банка "Альба альянс". Также она была отозвана у "Форбанка" и банка "Современные стандарты бизнеса".
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