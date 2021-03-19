ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ЮМК банка" ("Банк Южной многоотраслевой корпорации"), зарегистрированного в Краснодаре.

Как уточнили в регуляторе, это связано с тем, что "ЮМК банк" неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.

Также в ходе проверки установлены случаи непрозрачных для надзорного органа операций с целью вывода денег за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков. Кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе РФ.

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