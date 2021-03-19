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Составлен рейтинг лучших смартфонов по соотношению "цена – качество": iPhone туда не попал

В топ вошли как дорогие модели, так и относительно бюджетные.

19 марта 2021, 07:23
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G возглавил рейтинг лучших мобильных устройств по соотношению цены и качества в зимнем сезоне 2020–2021 годов, составленный специалистами "Роскачества".

В организации отметили большой 6,8-дюймовый OLED-дисплей, развитую систему камер и объём оперативной памяти в 12 Гбайт, которому позавидуют даже некоторые компьютеры. Смартфону было присвоено 3,96 балла из пяти возможных.

Названы смартфоны, которые работают быстрее всех в 5G-сети

Названы смартфоны, которые работают быстрее всех в 5G-сети

Второе место в списке занял китайский Huawei Mate 40 Pro. Модель получила 3,79 балла за качественный 6,7-дюймовый дисплей, три модуля камеры и мощный процессор. На третьем месте расположился OnePlus Nord N10 5G. Гаджет оценили в 3,78 балла за мощный процессор Qualcomm Snapdragon 690. Кроме того, при желании в устройстве можно увеличить объём встроенной памяти.

Помимо перечисленных моделей в рейтинг "Роскачества" также вошли Samsung Galaxy S21 Plus 5G (3,74), его младший брат Samsung Galaxy S21 5G (3,71) и бюджетный "китаец" Xiaomi Redmi Note 9T (3,65).

А ранее в "Роскачестве" перечислили самые распространённые и опасные ошибки при зарядке смартфонов, которые могут не только испортить мобильное устройство, но и стать причиной трагедии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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