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Категорий: 18

Для детей до 13 лет создадут отдельную версию Instagram

Она будет предусматривать возможность родительского контроля.

19 марта 2021, 07:26
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Facebook планирует создать версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет. Аналогичную технологию компания уже опробовала в приложении Messenger Kids, где взрослые могут следить за тем, с кем и о чём общается их ребёнок.

"Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", — цитирует Bloomberg представителя Facebook Джо Осборна.

Взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках

Взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках

Ранее Лайф писал, что Instagram введёт вечные баны аккаунтов за оскорбления в личных сообщениях. Также в России заработала облегчённая версия сервиса для Аndrоid. Приложение занимает всего 2 Мб, но при этом в нём есть все основные функции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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