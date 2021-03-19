Для детей до 13 лет создадут отдельную версию Instagram
Она будет предусматривать возможность родительского контроля.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Facebook планирует создать версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет. Аналогичную технологию компания уже опробовала в приложении Messenger Kids, где взрослые могут следить за тем, с кем и о чём общается их ребёнок.
"Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", — цитирует Bloomberg представителя Facebook Джо Осборна.
Ранее Лайф писал, что Instagram введёт вечные баны аккаунтов за оскорбления в личных сообщениях. Также в России заработала облегчённая версия сервиса для Аndrоid. Приложение занимает всего 2 Мб, но при этом в нём есть все основные функции.
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