В России за сутки выявили 9699 новых случаев ковида

В России за прошедшие сутки выявлено 9699 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.

Больше всего заболевших в Москве. Там за последние 24 часа CoViD-19 подтвердился у 1809 человек. Следом за столицей идёт Санкт-Петербург, где врачи выявили 921 случай коронавируса, и Московская область (605 случаев). При этом полностью выздоровели за сутки 12 337 пациентов.

По данным оперштаба, с начала пандемии в России выявлено уже 4 437 938 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 049 373 случая удалось вылечить, 94 267 закончились летальным исходом. Остальные пациенты находятся на лечении в данный момент.

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