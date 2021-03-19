В России за сутки выявили 9699 новых случаев ковида
При этом вылечились ещё 12 337 пациентов.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России за прошедшие сутки выявлено 9699 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.
Больше всего заболевших в Москве. Там за последние 24 часа CoViD-19 подтвердился у 1809 человек. Следом за столицей идёт Санкт-Петербург, где врачи выявили 921 случай коронавируса, и Московская область (605 случаев). При этом полностью выздоровели за сутки 12 337 пациентов.
По данным оперштаба, с начала пандемии в России выявлено уже 4 437 938 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 049 373 случая удалось вылечить, 94 267 закончились летальным исходом. Остальные пациенты находятся на лечении в данный момент.
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