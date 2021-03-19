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В России за сутки выявили 9699 новых случаев ковида

При этом вылечились ещё 12 337 пациентов.

19 марта 2021, 08:17
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России за прошедшие сутки выявлено 9699 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.

Больше всего заболевших в Москве. Там за последние 24 часа CoViD-19 подтвердился у 1809 человек. Следом за столицей идёт Санкт-Петербург, где врачи выявили 921 случай коронавируса, и Московская область (605 случаев). При этом полностью выздоровели за сутки 12 337 пациентов.

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По данным оперштаба, с начала пандемии в России выявлено уже 4 437 938 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 049 373 случая удалось вылечить, 94 267 закончились летальным исходом. Остальные пациенты находятся на лечении в данный момент.

Ранее пожилых предупредили о высоком риске повторного заражения коронавирусом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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