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В Москве таксист сбил известного баскетболиста Никиту Шабалкина

Его срочно госпитализировали.

20 марта 2021, 14:14
<p>Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Коротаев Артём</p>

Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Коротаев Артём

В Москве автомобиль сбил завершившего карьеру известного баскетболиста Никиту Шабалкина. Об этом сообщает Mash.

Такси наехало на экс-игрока сборной России, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом на 3-й Тверской-Ямской улице. Сразу после этого машина скрылась.

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После этого 34-летнего Шабалкина отвезли в больницу, у него были диагностированы травмы коленей и голеностопа.

В составе сборной России Шабалкин становился чемпионом Европы 2007 года. Также он выступал за ЦСКА, "Химки", УНИКС, "Локомотив-Кубань" и другие клубы.

Ранее в Крыму пьяный экс-сотрудник ГИБДД не оплатил застолье в кафе и сбил полицейского на автомобиле BMW.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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