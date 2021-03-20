В Москве таксист сбил известного баскетболиста Никиту Шабалкина
Его срочно госпитализировали.
Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Коротаев Артём
В Москве автомобиль сбил завершившего карьеру известного баскетболиста Никиту Шабалкина. Об этом сообщает Mash.
Такси наехало на экс-игрока сборной России, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом на 3-й Тверской-Ямской улице. Сразу после этого машина скрылась.
После этого 34-летнего Шабалкина отвезли в больницу, у него были диагностированы травмы коленей и голеностопа.
В составе сборной России Шабалкин становился чемпионом Европы 2007 года. Также он выступал за ЦСКА, "Химки", УНИКС, "Локомотив-Кубань" и другие клубы.
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