"Чем тут помочь? Я осталась одна": Женщина-инвалид потеряла сына при взрыве в химкинской многоэтажке

Взрыв в девятиэтажке в подмосковных Химках чуть не унёс жизнь 75-летней женщины-инвалида. В беседе с телеканалом "360" Любовь Алексеевна рассказала, что в момент трагедии вышла за продуктами, а дома остался её сын. Мужчина погиб под рухнувшей стеной.

"Как мне помочь, если сыну 50 [лет], стена рухнула и раздавила. Чем тут помочь? Я осталась одна, инвалид II группы", — рассказала женщина.

По словам пенсионерки, жертв трагедии могло быть на одну меньше, если бы её сын, который в момент взрыва работал за компьютером, делал это в соседней комнате. Она добавила, что первую ночь после происшествия провела у сестры, а теперь намерена вернуться в девятиэтажку, чтобы найти документы и вещи, в которых будет хоронить сына.

Впрочем, обращение за помощью к родственникам не было вынужденной мерой. Как рассказали другие жители подъезда, которых временно расселили, различные службы звонили и предлагали расположиться в гостиницах.

"Нам предлагали [гостиницу], звонили от всех служб, сказали, если нужна помощь или ещё что-то... В этом плане молодцы. У нас правая сторона — особо не залило, не задело", — рассказала собеседница телеканала.

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