Жители трёх подъездов многоэтажки в Химках вернулись в квартиры после взрыва
Четвёртый подъезд полностью разрушен.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Подача тепла и воды в три из четырёх подъездов девятиэтажного дома в Химках, где ранее произошёл взрыв, восстановлена, жильцы вернулись в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
"Эвакуировали только четвёртый подъезд, 36 квартир. Остальные жильцы трёх подъездов живут, уже всё нормально. Восстановили газоснабжение, электричество, водоснабжение", — проинформировал представитель администрации.
Как заявляет пресс-служба, три гостиницы готовы предоставить временное жильё для пострадавших. В гостиницах городского округа уже размещены 19 человек. Они обеспечены всем необходимым.
Ранее Лайф писал о том, что один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, ребёнка спасли.
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