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Жители трёх подъездов многоэтажки в Химках вернулись в квартиры после взрыва

Четвёртый подъезд полностью разрушен.

19 марта 2021, 19:59
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Подача тепла и воды в три из четырёх подъездов девятиэтажного дома в Химках, где ранее произошёл взрыв, восстановлена, жильцы вернулись в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

"Эвакуировали только четвёртый подъезд, 36 квартир. Остальные жильцы трёх подъездов живут, уже всё нормально. Восстановили газоснабжение, электричество, водоснабжение", проинформировал представитель администрации.

Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках — видео

Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках — видео

Как заявляет пресс-служба, три гостиницы готовы предоставить временное жильё для пострадавших. В гостиницах городского округа уже размещены 19 человек. Они обеспечены всем необходимым.

Ранее Лайф писал о том, что один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, ребёнка спасли.

Авторы
Юлия Коновалова

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