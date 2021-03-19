Минобороны РФ предупредило о подготовке боевиками постановочной химатаки в Сирии

Боевики террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам"* готовят инсценировку химатаки на северо-востоке провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

"В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам" провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб", — отметил он.

По словам Карпова, террористы планируют инсценировать химатаку в районе населённого пункта Китиан, чтобы потом обвинить правительственные войска САР в применении химоружия против мирного населения.

Аналогичная провокация на северо-западе провинции Идлиб планировалась в конце февраля 2021 года в районе населённого пункта Тарманин, сообщал ЦПВС. Боевики доставили туда ёмкости с отравляющими веществами, предположительно, хлором.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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