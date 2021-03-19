Звонила с просьбой о помощи: тела супругов нашли в квартире под Новосибирском

Тела женщины и её мужа нашли в квартире в посёлке Линёво под Новосибирском. Ранее погибшая звонила в полицию с просьбой о помощи. Сотрудник правоохранительных органов приехал на вызов, но не стал вскрывать дверь, хотя пытался достучаться до жильцов.

"На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было. Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали", — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что сообщение об обнаружении в указанной квартире двух тел — ранее звонившей женщины и её мужа — поступило к ним позднее. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Также в МВД уточнили, что в 2011 и 2015 годах в органы внутренних дел поступало два заявления от указанной женщины по поводу конфликтов в семье. Тогда были возбуждены дела об угрозе убийством, но потом прекращены в связи с примирением сторон.

Ранее Лайф рассказывал, как россиянка расчленила сожителя и вызвала грузчиков, чтобы вынести холодильник с его телом. Однако в пути мужчины заметили, что из холодильника течёт кровь, и поинтересовались у подозреваемой его содержимым.

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