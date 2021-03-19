ВОЗ не выявила связи между случаями тромбоза и вакциной Astrazeneca
Организация рекомендовала продолжить использование препарата.
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Всемирная организация здравоохранения выпустила заявление по поводу вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca.
В ВОЗ отметили, что исходя из полученных данных в настоящий момент нельзя сделать вывод о прямом влиянии препарата на свёртываемость крови и развитие тромбозов.
"Указанные показатели тромбоэмболии после применения препарата соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения CoViD-19", – объяснили в организации.
Также там отметили, что необходимо провести обучение специалистов здравоохранения и прививаемых лиц, с целью научить их распознавать признаки и симптомы всех ключевых побочных эффектов после любой из существующих вакцин от ковида. Это поможет людям вовремя обратиться за помощью к врачам.
Кроме того, всем странам было рекомендовано вести статистику по вакцинации населения и отслеживать возможные побочные эффекты от антиковидных препаратов. Исследования, связанные с AstraZeneca, продолжатся. В ВОЗ активно взаимодействуют с европейскими коллегами из медицинского регулятора EMA.
"На текущий момент ВОЗ считает, что преимущества использования вакцины компании AstraZeneca перевешивают существующие риски и рекомендует продолжать её применение для иммунизации населения, – подытожили в организации.
Как сообщал Лайф, около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. В частности такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.
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