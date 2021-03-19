Врачи из Петербурга обнаружили крайне опасные последствия коронавируса для детей

Первые тревожные звоночки о том, что детям, переболевшим коронавирусом, грозит серьёзная опасность, начали поступать ещё в мае прошлого года. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала главный врач Первой детской больницы Елена Плотникова.

"Это дети с тяжёлым мультисистемным полиорганным поражением, где органы-мишени: органы кроветворения, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, нервная система. У детей начали диагностировать миокардиты, нарушения сократительной способности сердца, тяжёлые аритмии, проблемы с желудочно-кишечным трактом. У детей наблюдались судороги, сопор, полиневриты, сильные боли в животе, интоксикация, значимые нарушения в анализах крови", — рассказала медик.

Особо примечательно в данной ситуации то, что в группе риска оказались не те дети, которые тяжело переносили ковид, а совсем наоборот — бессимптомники. Со слов доктора, она никогда не видела такого количества ребят, поступающих с перитонитом или сыпью, которые невозможно идентифицировать. Только после специальных анализов врачи поняли, что все они переболели коронавирусом, не подозревая об этом.

Плотникова честно признаётся, что не знает, как эта ситуация будет развиваться дальше, потому что с таким случаем медицина сталкивается впервые. Она отметила, что крайне важно не упустить ситуацию и проследить её динамику. По мнению доктора, лучше сейчас перестраховаться и и внимательно понаблюдать за детьми, чем потом жалеть о пущенной на самотёк ситуации.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о растущей подверженности детей новым штаммам коронавируса.

Авторы