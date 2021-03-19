"Может привести к гибели": Эксперт рассказал о последствиях использования поддельных масок

Поддельные маски, безусловно, вредны, но сначала надо понять, действительно ли готовились поставки некачественного товара. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов, комментируя информацию о поддельных защитных средствах.

"В этом разобраться может только специалист, более того, с использованием специальных технических средств. Безусловно, использование поддельных и недоброкачественных медицинских изделий вызывает самые опасные последствия, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции", — пояснил Беспалов.

Он отметил, что такие риски, конечно, никому не нужны и подобные деяния должны строго наказываться. Но, по мнению эксперта, скорее всего, проблема в неправильном сертифицировании масок.

"Насколько я понимаю, в данной ситуации просто отсутствуют необходимые документы разрешительные, которые подтверждают те свойства, которыми эти маски должны обладать. Эти маски могут закупаться не для людей, которые работают в "красной зоне" (и которые должны быть сертифицированы определённым образом), а могут быть предназначены для работы линейного персонала в запылённых условиях. Там не требуются маски, сертифицированные определённым образом. При закупке убедиться в качестве практически невозможно", — объяснил собеседник Лайфа возможную причину возникшей ситуации.

Он уточнил, что прежде всего специалисты проверяют пакет документов, приложенный к конкретному грузу. Однако технически невозможна глубокая экспертиза качества. При приёмке проверяют документы и внешний вид товара, чтобы не было дефектов.

Напомним, что Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты попросила федеральные органы изучить тендеры на закупки защитных респираторов. Возможно, что в некоторых случаях они были выиграны поставщиками, чьи изделия опасны для здоровья людей.

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