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Власти Финляндии приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Это связано с осложнениями, которые она может вызывать.

19 марта 2021, 16:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Финляндии решили на время приостановить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Такое решение было принято после того, как в стране зафиксировали два случая тромбоза церебральных вен через четыре-десять дней после введения вакцины. Прививочная кампания приостанавливается до получения дополнительной информации и выявления причин проблем со здоровьем у вакцинировавшихся.

Пять европейских стран возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Пять европейских стран возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее сообщалось, что скончалась впавшая в кому после прививки AstraZeneca грузинская медсестра.

И это не единственный подобный случай. Например, после вакцинации препаратом компании в больницу с ухудшением самочувствия попали трое норвежских врачей, один из которых позже умер.

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

Вместе с тем накануне европейский медицинский регулятор EMA признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. В Британии же заявили, что препарат не вызывает образования тромбов у пациентов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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