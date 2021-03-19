Власти Финляндии приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Финляндии решили на время приостановить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Такое решение было принято после того, как в стране зафиксировали два случая тромбоза церебральных вен через четыре-десять дней после введения вакцины. Прививочная кампания приостанавливается до получения дополнительной информации и выявления причин проблем со здоровьем у вакцинировавшихся.

Ранее сообщалось, что скончалась впавшая в кому после прививки AstraZeneca грузинская медсестра.

Вместе с тем накануне европейский медицинский регулятор EMA признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. В Британии же заявили, что препарат не вызывает образования тромбов у пациентов.

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