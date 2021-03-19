Россиянам рассказали, как можно увеличить зарплату до европейского уровня

Для того чтобы зарплата в России стала европейского уровня, необходимо пересмотреть систему оплаты труда и сделать её почасовой. Такой точки зрения придерживается бывший министр труда и социального развития России Сергей Калашников.

"Законодательно нужно поднимать уровень стоимости живого труда. Поднять его можно очень просто — минимальная стоимость одного часа. <...> В большинстве стран это минимальная почасовая оплата, где считается, что человек сделал за час, это всё оплачивается. Ход очень простой, необходим переход на почасовую минимальную оплату труда", — сказал он порталу Ura.ru.

Иную точку зрения высказал бывший министр экономики России, экономист и председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев. По его словам, на зарплате граждан сказывается коррупция, которая вредит бизнесу.

"Отчасти он [бизнес] вкладывает её [коррупцию] в стоимость товаров, отчасти это снижает рентабельность его деятельности, соответственно, уменьшается прибыль, часть из которой [в принципе] могла бы пойти на повышение зарплаты", — отметил Нечаев.

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