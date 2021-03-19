"Проверяла, горит ли бензин": Опубликовано видео следственного эксперимента с участием матери, сжёгшей сына заживо

Опубликованы кадры следственного эксперимента с участием матери-поджигательницы. Видео © LIFE

Жительница Курской области, поджёгшая восьмилетнего сына, в ходе следственного эксперимента рассказала, что в роковой день якобы собиралась проверить, "горит ли бензин". Причём, как утверждает женщина, действие горючей смеси она хотела вначале проверить на дровах, но потом почему-то стала лить её на сына.

"Взяла канистру. Сын стоял, обувался. Вышел на улицу, я за ним следом. Хотела проверить, горит ли бензин, облив сына. Изначально я хотела на дрова вылить возле дома. Открыла канистру и налила. Не больше 200 граммов. Взяла спички. Три спички не загорелись, загорелась четвёртая. Просто загорелась кофта у ребёнка", — сказала она в ходе следственного эксперимента.

Женщина добавила, что когда мальчик загорелся, то побежала за ним и пыталась тушить снегом. Ребёнок рванул от матери в огород. Она утверждает, что после повела сына домой, в это время с ведром из дома выбежал её сожитель. Ребёнок шёл и плакал, из одежды на нём тогда остались лишь трусы и джинсы.

Напомним, трагедия произошла 15 марта. 31-летняя женщина вывела сына во двор, облила бензином и подожгла. Мальчик получил ожоги третьей степени. Он был доставлен в одну из железногорских больниц, а затем — в Курскую областную клиническую больницу, но ночью 17 марта умер.

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