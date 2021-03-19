"Монако" не отпустил Головина в сборную России на матч против Словении

Футбольный клуб "Монако" не отпустил одного из лучших российских футболистов Александра Головина в национальную сборную на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Словении, который пройдёт в Сочи 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В "Монако" пояснили своё решение тем, что по возвращении полузащитнику пришлось бы пройти как минимум пятидневный карантин. Вместе с тем спортсмен сможет сыграть за сборную в играх против Мальты и Словакии, так как они пройдут на территории Евросоюза. Эти игры состоятся 24 и 30 марта.

В текущем сезоне Головин провёл за монегасков 15 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Клуб занимает четвёртое место в чемпионате Франции и борется за попадание в Лигу чемпионов.

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