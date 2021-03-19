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В Красноярске по подозрению в причастности к торговле детьми задержали экс-следователя

Ранее вместе с сообщниками был арестован её муж.

19 марта 2021, 14:34

В Красноярске задержали супругу бизнесмена, обвиняемого в торговле новорождёнными младенцами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители пришли к выводу, что 34-летняя женщина также причастна к преступлениям, связанным с торговлей детьми. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как уточняет Mash, ранее она сама работала следователем.

Жительница Дагестана продала новорождённого за 800 тысяч рублей

Жительница Дагестана продала новорождённого за 800 тысяч рублей

Тем временем правоохранители установили местонахождение уже 19 проданных младенцев. Однако точное их число до сих пор не установлено. Отмечается также, что, несмотря на освещение в СМИ, ни один из биологических родителей на связь со следователями не вышел.

Напомним, в конце февраля в Красноярске задержали банду из четырёх торговцев младенцами. По версии следствия, 37-летний бизнесмен использовал свою фирму, чтобы привлекать женщин, готовых за деньги вынашивать и рожать детей для последующей продажи. Согласившихся отправляли в Камбоджу на искусственное оплодотворение. За передачу младенцев суррогатные мамы получали по 850 тысяч рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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