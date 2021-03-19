В Красноярске по подозрению в причастности к торговле детьми задержали экс-следователя

В Красноярске задержали супругу бизнесмена, обвиняемого в торговле новорождёнными младенцами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители пришли к выводу, что 34-летняя женщина также причастна к преступлениям, связанным с торговлей детьми. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как уточняет Mash, ранее она сама работала следователем.

Тем временем правоохранители установили местонахождение уже 19 проданных младенцев. Однако точное их число до сих пор не установлено. Отмечается также, что, несмотря на освещение в СМИ, ни один из биологических родителей на связь со следователями не вышел.

Напомним, в конце февраля в Красноярске задержали банду из четырёх торговцев младенцами. По версии следствия, 37-летний бизнесмен использовал свою фирму, чтобы привлекать женщин, готовых за деньги вынашивать и рожать детей для последующей продажи. Согласившихся отправляли в Камбоджу на искусственное оплодотворение. За передачу младенцев суррогатные мамы получали по 850 тысяч рублей.

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