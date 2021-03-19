Политолог Потуремский оценил формирование нового состава ЦИК: Продолжается курс прозрачности и легитимности выборов

Сегодня президент России Владимир Путин назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии по своей квоте. В беседе с Лайфом директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский прокомментировал указ главы государства.

По словам политолога, то, что Элла Памфилова осталась руководителем ЦИК, обозначает и оценку деятельности того курса, который пришёл вместе с ней, — легитимности, прозрачности и понятности выборов, а также безопасности голосования, что особенно актуально в коронавирусный 2020 год.

"Те преобразования, которые связаны с деятельностью Памфиловой, можно оценить высоко. У нас есть рост доверия к избирательной системе и к процедуре выборов. Если смотреть на эти новые кадровые решения, то, безусловно, это в первую очередь компетенция и профессионализм. Это сразу бросается в глаза", — добавил Потуремский.

Также, отметил политолог, Памфилова действует в открытом режиме и с участниками избирательной кампании, и с экспертами, юристами для того, чтобы не просто находить баланс интересов, а чтобы получить действительно хорошую работающую систему, которая ориентирована на избирателя, на обеспечение конституционных прав.

"К тому же в новом составе те люди, которые будут поддерживать тот курс, который сложился в течение того времени, как им руководит Памфилова. Новый состав из политологов и юристов укрепит взаимодействие с общественностью и экспертным сообществом", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Потуремский оценил и то, что учтён возрастной фактор. Четверо новых членов комиссии находятся либо в категории среднего возраста 50+, либо только достигли 40-летия. Эксперт выразил мнение, что они могут работать вдолгую более эффективно.

Напомним, в 2021 году состоятся выборы в Госдуму. Они назначены на третье воскресенье сентября, то есть 19-е число. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования граждане выберут глав восьми субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ защитить предстоящие выборы в Госдуму от любых провокаций, которые могут ослабить РФ извне.

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