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"Ира делает УЗИ": Клинику в Петербурге осудили в соцсетях за необычные ролики в TikTok про рожениц

Многие сочли данные видео противоречащими врачебной этике.

19 марта 2021, 14:03

Клинику в Петербурге осудили в соцсетях за необычные ролики в TikTok про рожениц. Кадры из видео © TikTok / scandi_moms

Врачи в одной из частных клиник Санкт-Петербурга решили в развлекательной манере заняться просветительской деятельностью среди своих пациентов, в частности будущих мам. Поведение медиков многие сочли неподобающим для их профессии.

В популярной социальной сети "Тикток" врачи стали записывать ролики пародийного содержания, посвящённые таким процедурам, как УЗИ, сдача анализов и роды без анестезии. Условные пациентки на них в ярких париках и костюмах бьются головой о стену, вползают в кабинет на коленях или водят над головой прибором для ультразвукового исследования. Идею не оценили ни пользователи соцсетей, ни местные журналисты, ни Росздравнадзор.

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"Такая насмешливая форма не совсем приемлема для медучреждения. Это не вполне соответствует медицинской этике. Получается, к пациентам врачи относятся как к дуракам. Высмеивается то, что они не обладают специальными знаниями. Ну а кто им эти знания должен преподать? Объяснить, например, что не надо нести ведро мочи на анализы. Врач, конечно", — рассказал газете "Комсомольская правда" член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

В самом медучреждении ничего предосудительного в своём творчестве не видят. Говорят, что так хотели привлечь более молодую аудиторию и объяснить, что просто хотели успокоить тех, кто боится рожать.

"У женщин вне зависимости от возраста и сферы интересов всегда есть определённый страх перед родами. И таким образом мы попытались охватить наиболее молодую часть нашей аудитории, показать, что рожать не страшно, рассказать, что именно делают врачи и для чего это нужно", — сказали в пресс-службе клиники.

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Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

А ранее громкий скандал разгорелся из-за "романа" восьмилетней модели и её 13-летнего парня, который начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики в "Тиктоке", на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. На них уже обратили своё внимание правоохранители, заведено дело, а маму девочки вызвали на допрос. А позднее детские психологи рассказали, чем закончится хайп на отношениях 8-летней модели и 13-летнего блогера.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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