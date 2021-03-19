"Ира делает УЗИ": Клинику в Петербурге осудили в соцсетях за необычные ролики в TikTok про рожениц

Клинику в Петербурге осудили в соцсетях за необычные ролики в TikTok про рожениц. Кадры из видео © TikTok / scandi_moms

Врачи в одной из частных клиник Санкт-Петербурга решили в развлекательной манере заняться просветительской деятельностью среди своих пациентов, в частности будущих мам. Поведение медиков многие сочли неподобающим для их профессии.

В популярной социальной сети "Тикток" врачи стали записывать ролики пародийного содержания, посвящённые таким процедурам, как УЗИ, сдача анализов и роды без анестезии. Условные пациентки на них в ярких париках и костюмах бьются головой о стену, вползают в кабинет на коленях или водят над головой прибором для ультразвукового исследования. Идею не оценили ни пользователи соцсетей, ни местные журналисты, ни Росздравнадзор.

"Такая насмешливая форма не совсем приемлема для медучреждения. Это не вполне соответствует медицинской этике. Получается, к пациентам врачи относятся как к дуракам. Высмеивается то, что они не обладают специальными знаниями. Ну а кто им эти знания должен преподать? Объяснить, например, что не надо нести ведро мочи на анализы. Врач, конечно", — рассказал газете "Комсомольская правда" член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

В самом медучреждении ничего предосудительного в своём творчестве не видят. Говорят, что так хотели привлечь более молодую аудиторию и объяснить, что просто хотели успокоить тех, кто боится рожать.

"У женщин вне зависимости от возраста и сферы интересов всегда есть определённый страх перед родами. И таким образом мы попытались охватить наиболее молодую часть нашей аудитории, показать, что рожать не страшно, рассказать, что именно делают врачи и для чего это нужно", — сказали в пресс-службе клиники.

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