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Первое заседание нового состава ЦИК состоится 29 марта

В последний раз текущий состав комиссии соберётся 24 марта.

19 марта 2021, 13:48

Сотрудник ФСО у здания Центральной избирательной комиссии РФ. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии России состоится 29 марта. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Полномочия действующего состава ЦИК истекают 28 марта, последнее его заседание пройдёт 24 марта.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным.

Ранее Госдума утвердила кандидатуры действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, действующих членов ЦИК Антона Лопатина ("Единая Россия"), Евгения Колюшина (КПРФ) и Николая Левичева ("Справедливая Россия"). От фракции ЛДПР в ЦИК утверждена кандидатура первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.

В свою очередь Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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