Полицейские задержали 11 экс-руководителей энергокомпаний, похитивших у "Россетей" более 10 млрд рублей
По версии следствия, преступная деятельность продолжалась в течение 15 лет.
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МВД задержало 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Задержаны 11 подозреваемых — это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт" и ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев", — заявила Волк.
Перечисленные лица обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Также им инкриминируют участие в преступном сообществе. По версии следствия, подозреваемые за 15 лет деятельности [с 2004 по 2019 год] вывели в зарубежные фирмы более 10 миллиардов рублей, украв средства производителей и компаний, входящих в ПАО "Россети". У задержанных провели 16 обысков в семи регионах страны.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу трёх спортивных федераций Алексея Власенко по делу о мошенничестве.
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