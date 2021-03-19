Полицейские задержали 11 экс-руководителей энергокомпаний, похитивших у "Россетей" более 10 млрд рублей

Перечисленные лица обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Также им инкриминируют участие в преступном сообществе. По версии следствия, подозреваемые за 15 лет деятельности [с 2004 по 2019 год] вывели в зарубежные фирмы более 10 миллиардов рублей, украв средства производителей и компаний, входящих в ПАО "Россети". У задержанных провели 16 обысков в семи регионах страны.