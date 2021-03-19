Муж чудом выжил, но всё равно простил ревнивую жену, которая нанесла ему 22 ножевых ранения
Джоанн и Кевин Синглтон из Алторпа, Англия, прожили душа в душу 25 лет. Все друзья были уверены: идеальнее пары быть не может — они даже сделали большие одинаковые татуировки с надписью "Навсегда". Но ничего совершенного не бывает, и даже такой брак оказался бракованным.
Фото © Джоан Синглтон
2020 год стал роковым не только для всего мира, но и конкретно для отношений Синглтонов. Жена начала подозревать, что муж ей изменяет. Обезумевшая от горя из-за предательства ранним утром 7 сентября она напала на только что проснувшегося мужа и нанесла 22 ножевых ранения в грудь и спину. Мужчина попытался убежать, но поскользнулся на собственной крови и упал. В тот момент он был уверен, что скоро умрёт.
Фото © Джоан Синглтон
После расследования в марте 2021-го по делу супругов прошёл суд. Женщине дали 6 лет и 8 месяцев тюремного заключения. Также следствие установило, что обвиняемая приказала своему 22-летнему сыну Фоксу спрятать ножи и забыть о том, что он сейчас видел. Он получил полтора года условного срока за пособничество и 150 часов общественных работ.
Фото © Джоан Синглтон
Больше всего в этой ситуации удивил сам пострадавший. Кевин признался, что он всё ещё любит свою жену. "Я не смогу забыть тот день, но, с другой стороны, её я простить могу", — заявил он на заседании суда, пишет BBC. Остаётся узнать, как повлияет срок жены на их отношения. Сама женщина от комментариев отказалась — действительно ли муж — изменник, она так и не узнает.
WOW-news
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