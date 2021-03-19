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Муж чудом выжил, но всё равно простил ревнивую жену, которая нанесла ему 22 ножевых ранения

Джоанн и Кевин Синглтон из Алторпа, Англия, прожили душа в душу 25 лет. Все друзья были уверены: идеальнее пары быть не может — они даже сделали большие одинаковые татуировки с надписью "Навсегда". Но ничего совершенного не бывает, и даже такой брак оказался бракованным.

19 марта 2021, 11:01

Фото © Джоан Синглтон

2020 год стал роковым не только для всего мира, но и конкретно для отношений Синглтонов. Жена начала подозревать, что муж ей изменяет. Обезумевшая от горя из-за предательства ранним утром 7 сентября она напала на только что проснувшегося мужа и нанесла 22 ножевых ранения в грудь и спину. Мужчина попытался убежать, но поскользнулся на собственной крови и упал. В тот момент он был уверен, что скоро умрёт.

Фото © Джоан Синглтон

Фото © Джоан Синглтон

После расследования в марте 2021-го по делу супругов прошёл суд. Женщине дали 6 лет и 8 месяцев тюремного заключения. Также следствие установило, что обвиняемая приказала своему 22-летнему сыну Фоксу спрятать ножи и забыть о том, что он сейчас видел. Он получил полтора года условного срока за пособничество и 150 часов общественных работ.

Фото © Джоан Синглтон

Фото © Джоан Синглтон

Больше всего в этой ситуации удивил сам пострадавший. Кевин признался, что он всё ещё любит свою жену. "Я не смогу забыть тот день, но, с другой стороны, её я простить могу", — заявил он на заседании суда, пишет BBC. Остаётся узнать, как повлияет срок жены на их отношения. Сама женщина от комментариев отказалась — действительно ли муж — изменник, она так и не узнает.

Парень скинул жене фотографию, на которой всего одна деталь выдала то, что он сейчас ей изменяет

Парень скинул жене фотографию, на которой всего одна деталь выдала то, что он сейчас ей изменяет

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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