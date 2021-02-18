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Парень скинул жене фотографию, на которой всего одна деталь выдала то, что он сейчас ей изменяет

Пользовательница TikTok shesough совсем не детектив. Но ей хватило одного взгляда на фото, которое прислал муж, чтобы понять: он изменяет.

18 февраля 2021, 07:37

Кадры из видео © TikTok / shesough

Недавно shesough опубликовала в TikTok удивительную историю расследования измены своего мужа. "Удивительная" она лишь из-за глупости мужчины. Недавно он сказал жене, что поехал с друзьями в казино, и по приезде в доказательство отправил ей фотографию якобы из ванной гостиничного номера. Но одна деталь на снимке подсказала девушке: если это и отель, он точно там не один.

Мой муж прислал мне фото, пытаясь выглядеть мило в его номере в казино. Но я заметила некоторые странности на снимке — теперь он холост

shesough

Кадры из видео © TikTok / shesough

Долго искать повод для развода на фото не придётся. На самом видном месте в правом нижнем углу рядом с раковиной лежит утюжок для волос. Казалось бы, мужчина тоже мог захотеть выпрямить себе волосы. Но его барбер, каждый месяц стригущий изменника под насадку, не согласится — выпрямлять там нечего, пишет Mirror.

Кадры из видео © TikTok / shesough

Кадры из видео © TikTok / shesough

Когда shesough опубликовала ролик, он моментально стал вирусным. Это была третья публикация девушки в ТикТок, и она всего за три дня набрала больше 4 млн просмотров. В комментариях у ныне сильной и независимой девушки образовалась настоящая группа поддержки. Все сошлись на одном: тиктокерша правильно сделала, что бросила изменщика.

Я СРАЗУ ЖЕ ЗАМЕТИЛА УТЮЖОК!

Пользовательница TikTok

Утюжок выглядит довольно подозрительно

Пользователь TikTok

Жена изменила мужу с 300 мужчинами, пока тот вечно пропадал на работе

Жена изменила мужу с 300 мужчинами, пока тот вечно пропадал на работе

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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