Парень скинул жене фотографию, на которой всего одна деталь выдала то, что он сейчас ей изменяет

Недавно shesough опубликовала в TikTok удивительную историю расследования измены своего мужа. "Удивительная" она лишь из-за глупости мужчины. Недавно он сказал жене, что поехал с друзьями в казино, и по приезде в доказательство отправил ей фотографию якобы из ванной гостиничного номера. Но одна деталь на снимке подсказала девушке: если это и отель, он точно там не один.

Мой муж прислал мне фото, пытаясь выглядеть мило в его номере в казино. Но я заметила некоторые странности на снимке — теперь он холост shesough

Кадры из видео © TikTok / shesough

Долго искать повод для развода на фото не придётся. На самом видном месте в правом нижнем углу рядом с раковиной лежит утюжок для волос. Казалось бы, мужчина тоже мог захотеть выпрямить себе волосы. Но его барбер, каждый месяц стригущий изменника под насадку, не согласится — выпрямлять там нечего, пишет Mirror.

Кадры из видео © TikTok / shesough

Когда shesough опубликовала ролик, он моментально стал вирусным. Это была третья публикация девушки в ТикТок, и она всего за три дня набрала больше 4 млн просмотров. В комментариях у ныне сильной и независимой девушки образовалась настоящая группа поддержки. Все сошлись на одном: тиктокерша правильно сделала, что бросила изменщика.

Я СРАЗУ ЖЕ ЗАМЕТИЛА УТЮЖОК! Пользовательница TikTok

Утюжок выглядит довольно подозрительно Пользователь TikTok

Авторы