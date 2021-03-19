Гуглил статью УК, а потом сам вызвал полицию. Убивший беременную сестру в Котельниках готовился к расправе
На допросе он заявил, что полностью осознаёт, что сделал.
Мужчина, который расправился со своей беременной сестрой в московском районе Котельники, заранее готовился к преступлению. Как рассказал Лайфу источник, он прочитал, какое наказание грозит ему за убийство и как обойтись без отягчающих обстоятельств.
Мужчина нанёс сестре 10 ножевых ранений, а после расправы сам вызвал полицию и попросить "забрать его". В отделении он объяснил, что убил родственницу из-за её нового брака. При этом на допросе, как уточняет источник, он вёл себя адекватно и спокойно, был трезв, не нервничал и даже шутил.
Сейчас мужчина находится в ИВС, сегодня ему изберут меру пресечения.
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