Гуглил статью УК, а потом сам вызвал полицию. Убивший беременную сестру в Котельниках готовился к расправе

Мужчина, который расправился со своей беременной сестрой в московском районе Котельники, заранее готовился к преступлению. Как рассказал Лайфу источник, он прочитал, какое наказание грозит ему за убийство и как обойтись без отягчающих обстоятельств.

Мужчина нанёс сестре 10 ножевых ранений, а после расправы сам вызвал полицию и попросить "забрать его". В отделении он объяснил, что убил родственницу из-за её нового брака. При этом на допросе, как уточняет источник, он вёл себя адекватно и спокойно, был трезв, не нервничал и даже шутил.