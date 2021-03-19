В Кремле оценили возможность новой холодной войны с США: Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему

"Мы надеемся на лучшее, но готовы к худшему. Что касается РФ, то президент чётко заявил о своём желании несмотря ни на что продолжать отношения. Это в интересах не только наших двух стран, но всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова Байдена", — сказал Песков журналистам.