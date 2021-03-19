В Кремле оценили возможность новой холодной войны с США: Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему
По словам Пескова, Путин чётко заявил о своём желании несмотря ни на что продолжать отношения со Штатами.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
В Кремле оценили возможность новой холодной войны между Россией и США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва надеется на лучшее, но готова к худшему.
"Мы надеемся на лучшее, но готовы к худшему. Что касается РФ, то президент чётко заявил о своём желании несмотря ни на что продолжать отношения. Это в интересах не только наших двух стран, но всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова Байдена", — сказал Песков журналистам.
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Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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