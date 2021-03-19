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В Госдуме предложили пересчитать трудовой стаж заключённым

По действующему законодательству работа с сентября 1992 года в него не включается.

19 марта 2021, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

В Госдуме предложили пересмотреть условия зачёта в трудовой стаж дней, отработанных в местах тюремного заключения. Автор предложения депутат Иван Сухарев направил соответствующее письмо в адрес зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

По словам парламентария, действующие законы подразумевают включение в общий трудовой стаж времени работы с 1 сентября 1992 года. Сухарев же предлагает отказаться от этого условия.

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"На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность включения времени работы осуждённых до 1 сентября 1992 года в период отбывания ими наказания в общий трудовой стаж", — цитирует текст письма RT.

Ранее Лайф сообщал, что ФСИН предложила привлекать заключённых российских тюрем к очистке территорий Арктики. В ОНК идею оценили, но подчеркнули её оправданность только в случае, если взамен у осуждённых появится возможность раньше выйти на свободу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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