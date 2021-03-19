Число погибших при взрыве дома в Химках выросло до трёх

Количество погибших при взрыве и пожаре в многоквартирном доме в подмосковных Химках возросло до трёх. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, ещё четыре пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи", — уточнили в региональном Минздраве.

Там также уточнили, что на месте происшествия работает восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, задействована санитарная авиация. По данным источника Лайфа, в числе жертв двое мужчин и один ребёнок.

Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл сегодня около 11 утра. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа.

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