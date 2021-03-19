Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках — видео
На восьмом этаже выбиты окна, разрушена часть стены. В одной из квартир могли быть дети.
Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках. Видео © Соцсети
Взрыв произошёл в жилой девятиэтажке на улице Зелёной в подмосковных Химках. По данным источника Лайфа, в результате обрушились стены в двух квартирах. В одной из них могли находиться дети, эту информацию сейчас проверяют.
Причина ЧП устанавливается, на место выехали экстренные службы. Данных о пострадавших пока нет.
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А ранее в Петербурге из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали сотрудников Физико-технического института. Причина переполоха — в колбе с диоксидом хлора, которая пролежала в лаборатории более двух десятков лет.
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