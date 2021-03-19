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Лайф публикует видео спасения мальчика после взрыва и пожара в Химках

Спасатели передали ребёнка медикам.

19 марта 2021, 08:47

Видео спасения мальчика после взрыва и пожара в Химках. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео спасения ребёнка, которого вытащили из-под завалов после взрыва и пожара в девятиэтажке в Химках.

На кадрах видно, что спасатели несут 12-летнего мальчика и передают врачам. Его госпитализировали. Также на месте ЧП было обнаружено тело ребёнка.

Один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, ребёнка спасли

Один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, ребёнка спасли

По данным Лайфа, всего с различными травмами было госпитализировано шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. Сейчас пожар в доме ликвидирован, разрушено несколько квартир и перекрытия между этажами.

Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл сегодня около 11 утра. Ранее сообщалось лишь об одном погибшем. Под завалами оставались двое детей, одного из которых спасатели извлекли живым.

Очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке в Химках

Очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке в Химках

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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