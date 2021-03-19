На месте взрыва в многоэтажке в Химках обнаружено тело ребёнка, число жертв возросло до двух
Всего в больницу доставлено шесть человек.
На месте взрыва газа в Химках обнаружено тело ребёнка. Видео © LIFE
Тело малолетнего ребёнка обнаружено на месте взрыва в жилом доме в подмосковных Химках. Об этом Лайфу сообщил источник. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до двух.
По данным Лайфа, всего с различными травмами было госпитализировано шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина. Сейчас пожар в доме ликвидирован, разрушено несколько квартир и перекрытия между этажами.
Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл сегодня около 11 утра. Ранее сообщалось лишь об одном погибшем. Под завалами оставались двое детей, одного из которых спасатели извлекли живым.
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