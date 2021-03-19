Один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, ребёнка спасли
По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.
Один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках. Видео © Соцсети
Мужчина погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.
Также стало известно, что ребёнка спасли из-под завалов.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате происшествия обрушились перекрытия.
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