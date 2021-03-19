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Один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, ребёнка спасли

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

19 марта 2021, 08:11

Один человек погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках. Видео © Соцсети

Мужчина погиб при взрыве в девятиэтажке в Химках, об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

Также стало известно, что ребёнка спасли из-под завалов.

Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках — видео

Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках — видео

Напомним, ранее сообщалось, что в результате происшествия обрушились перекрытия.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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