Супермама в действии: в Ярославле женщина в последний момент спасла своего ребёнка от упавшего с крыши снега — видео

В Ярославле женщина в последний момент спасла своего ребёнка от упавшего с крыши снега. Видео © VK / "Норские резиденции"

Вероятно, трагедией могла бы закончиться очередная история со сходом снега с крыши дома, если бы не удивительная реакция женщины, которая в последнюю секунду успела взять на руки своего ребёнка и отбежать в сторону. Инцидент произошёл в Ярославле и попал на камеры наружного наблюдения.

На кадрах, опубликованных в местном паблике, видно, как мама с малышом прогуливаются по тротуару вдоль домов ЖК "Норские резиденции". В один момент женщина услышала шум и, подняв голову, увидела, что на её ребёнка летит огромная глыба снега. Не раздумывая супермама в последний момент схватила дитя и отбежала на проезжую часть.

Впрочем, женщина стала не единственным героем истории с потрясающей реакцией. В момент падения снега по дороге, куда выбежала мать, двигался автомобиль. Водитель успел вовремя среагировать и не допустил наезда на пешеходов. В результате никто из участников инцидента не пострадал.

Однако, к сожалению, не всегда подобные истории заканчиваются хорошо. Так, несколько дней назад житель Петрозаводска погиб после того, как с крыши дома на него обрушилась глыба льда.

Авторы