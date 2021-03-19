Супермама в действии: в Ярославле женщина в последний момент спасла своего ребёнка от упавшего с крыши снега — видео
Оперативно сработал и водитель, который успел затормозить перед пешеходами.
В Ярославле женщина в последний момент спасла своего ребёнка от упавшего с крыши снега. Видео © VK / "Норские резиденции"
Вероятно, трагедией могла бы закончиться очередная история со сходом снега с крыши дома, если бы не удивительная реакция женщины, которая в последнюю секунду успела взять на руки своего ребёнка и отбежать в сторону. Инцидент произошёл в Ярославле и попал на камеры наружного наблюдения.
На кадрах, опубликованных в местном паблике, видно, как мама с малышом прогуливаются по тротуару вдоль домов ЖК "Норские резиденции". В один момент женщина услышала шум и, подняв голову, увидела, что на её ребёнка летит огромная глыба снега. Не раздумывая супермама в последний момент схватила дитя и отбежала на проезжую часть.
Впрочем, женщина стала не единственным героем истории с потрясающей реакцией. В момент падения снега по дороге, куда выбежала мать, двигался автомобиль. Водитель успел вовремя среагировать и не допустил наезда на пешеходов. В результате никто из участников инцидента не пострадал.
Однако, к сожалению, не всегда подобные истории заканчиваются хорошо. Так, несколько дней назад житель Петрозаводска погиб после того, как с крыши дома на него обрушилась глыба льда.
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