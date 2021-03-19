Стал известен гонорар скопинского маньяка за фильм Собчак

Скопинский маньяк получил от Собчак 50 000 рублей за участие в её новом фильме. Видео © Mash

Ксения Собчак заплатила скопинскому маньяку Виктору Мохову 50 тысяч рублей за участие в её фильме. Кроме того, телеведущая оплатила мебель для его загородного дома. Об этом сообщает Mash.

За такой совсем не "звёздный" гонорар группа Ксении поснимала вокруг дома маньяка, а сама Собчак смогла поговорить с ним, после чего они с Моховым съездили на завод и на могилу его матери.

Сам Мохов назвал эти деньги "копейками" и добавил, что лично он не занимался финансовыми договорённостями. Для таких дел у Мохова есть посредник — журналист Лев С. Именно он решает вопросы выплат со всеми желающими взять интервью у маньяка.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Накануне стало известно, что его бывшей пленнице предложили госзащиту.

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