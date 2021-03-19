Старый американский спутник разрушился в космосе

Американский спутник NOAA 17, эксплуатация которого была прекращена в 2013 году, взорвался в космическом пространстве 10 марта. Эту информацию подтвердили в 18-й эскадрилье слежения за космическим пространством ВВС США.

#18SPCS has confirmed the breakup of NOAA 17 (#27453, 2002-06-24) on March 10, 2021, at 0711 UTC. NOAA 17 was decommissioned in 2013. Tracking 16 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris @spacetrackorg — 18 SPCS (@18SPCS) March 19, 2021

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 (номер по спутниковому каталогу ВКС США — # 27 453, дата первого запуска — 24.06.2002) в 07:11 UTC (10:11 мск. — Прим. Лайфа) 10 марта. Эксплуатация NOAA 17 была прекращена в 2013 году. В настоящее время отслеживается 16 обломков, связанных со спутников. Нет признаков того, что это [разрушение] было вызвано столкновением [с другим объектом]", — сообщили в пресс-службе эскадрильи.

Спутник находился на орбите с минимальной высотой в 800 километров и максимальной в 817. Специалисты космического командования ВВС США продолжают наблюдение за объектом.

Ранее стало известно, что NASA и SpaceX подписали совместное соглашение для поддержания и повышения уровня космической безопасности, сфокусировавшись на недопущении столкновений спутников космического агентства и Starlink.

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