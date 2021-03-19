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Категорий: 18

Старый американский спутник разрушился в космосе

Отмечается, что его обломки не причинят вреда Земле.

19 марта 2021, 07:56
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/NOAA-17#/media/File:NOAA-M.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © Wikipedia / NASA

Американский спутник NOAA 17, эксплуатация которого была прекращена в 2013 году, взорвался в космическом пространстве 10 марта. Эту информацию подтвердили в 18-й эскадрилье слежения за космическим пространством ВВС США.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 (номер по спутниковому каталогу ВКС США — # 27 453, дата первого запуска — 24.06.2002) в 07:11 UTC (10:11 мск. — Прим. Лайфа) 10 марта. Эксплуатация NOAA 17 была прекращена в 2013 году. В настоящее время отслеживается 16 обломков, связанных со спутников. Нет признаков того, что это [разрушение] было вызвано столкновением [с другим объектом]", — сообщили в пресс-службе эскадрильи.

Спутник находился на орбите с минимальной высотой в 800 километров и максимальной в 817. Специалисты космического командования ВВС США продолжают наблюдение за объектом.

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Ранее стало известно, что NASA и SpaceX подписали совместное соглашение для поддержания и повышения уровня космической безопасности, сфокусировавшись на недопущении столкновений спутников космического агентства и Starlink.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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