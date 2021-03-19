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Число желающих отдать детей в вузы россиян за десять лет снизилось вдвое

Родители выпускников говорят, что на это повлияла пандемия ковида.

19 марта 2021, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь </p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

За десять лет вдвое снизилось число россиян, которые бы хотели отдать детей в высшие учебные заведения. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое есть в распоряжении Лайфа.

Согласно опросу, о намерении ребёнка продолжить обучение в вузе сообщило 43% родителей выпускников. Тогда как год назад о таких планах рассказывало 48% родителей, а в 2010-м — 80%. Примечательно, что теперь каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребёнок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Это заметно больше, чем десятилетие назад, когда учиться в техникумах и колледжах собирался лишь каждый десятый выпускник.

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Родители говорят, что на планы выпускников в этом году повлияли обстоятельства, связанные с ковидом. А это, по их словам, снижение качества школьного образования из-за дистанционного образования и невозможность взрослых оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учёбу в вузе и очных подготовительных курсов. В том, что пандемия так или иначе изменила планы ребёнка после окончания школы, призналось 16% родителей.

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А ранее Лайф писал, что народный учитель оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году. Это было связано с заявлением Рособрнадзора, где не исключили отмену обязательного ЕГЭ. В ведомстве отметили, что через девять лет как сама процедура ЕГЭ, так и задания могут существенно измениться.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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