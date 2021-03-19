При взрыве в Химках разрушены перекрытия, под завалами может находиться два человека
Причина ЧП устанавливается, на месте работают экстренные службы.
Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках. Видео © Соцсети
При взрыве в жилой девятиэтажке на улице Зелёной в подмосковных Химках разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажом, по предварительным данным, под завалами может находиться два человека. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в МЧС.
А ранее в Петербурге из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали сотрудников Физико-технического института. Причина переполоха — в колбе с диоксидом хлора, которая пролежала в лаборатории более двух десятков лет.
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