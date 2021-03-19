Очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке в Химках
Пожарные не могли проехать к месту происшествия из-за скопления машин на тротуарах.
Видео © LIFE
Очевидцы рассказали Лайфу об обстоятельствах взрыва в жилой девятиэтажке на улице Зелёной, расположенной в подмосковных Химках.
По их словам, произошёл "достаточно мощный" взрыв, словно что-то сильно обрушилось. Затем повалил густой дым. Пожарных вызвали сразу, но они не могли проехать к месту происшествия из-за машин на тротуарах. В районе, где случилось ЧП, есть большие проблемы с парковками и подобные ситуации происходят не впервые.
Видео © Соцсети
Также очевидцы рассказали, что пострадали 7-й, 8-й и 9-й этажи здания. С другой стороны дома вылетели стёкла в окнах. Специалисты продолжают работу на месте ЧП.
Напомним, в результате взрыва погиб один человек. Из-под завалов удалось спасти ребёнка.
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