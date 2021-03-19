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Очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке в Химках

Пожарные не могли проехать к месту происшествия из-за скопления машин на тротуарах.

19 марта 2021, 08:38

Видео © LIFE

Очевидцы рассказали Лайфу об обстоятельствах взрыва в жилой девятиэтажке на улице Зелёной, расположенной в подмосковных Химках.

По их словам, произошёл "достаточно мощный" взрыв, словно что-то сильно обрушилось. Затем повалил густой дым. Пожарных вызвали сразу, но они не могли проехать к месту происшествия из-за машин на тротуарах. В районе, где случилось ЧП, есть большие проблемы с парковками и подобные ситуации происходят не впервые.

Видео © Соцсети

Также очевидцы рассказали, что пострадали 7-й, 8-й и 9-й этажи здания. С другой стороны дома вылетели стёкла в окнах. Специалисты продолжают работу на месте ЧП.

Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках — видео

Взрыв произошёл в девятиэтажке в Химках — видео

Напомним, в результате взрыва погиб один человек. Из-под завалов удалось спасти ребёнка.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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