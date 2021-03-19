Пол провалился на этаж ниже: Лайф публикует видео изнутри многоэтажки в Химках, где произошёл взрыв газа

В распоряжении Лайфа появились видео изнутри многоэтажки в Химках, где произошёл взрыв газа. Видно, что одна из квартир уничтожена практически полностью: пол в комнате провалился на этаж ниже. Сейчас там работают спасатели.

Напомним, ЧП произошло в подмосковных Химках сегодня около 11 утра. В результате взрыва газа погибли два человека, в том числе один малолетний ребёнок. Ещё шесть человек были доставлены в больницу с различными травмами.