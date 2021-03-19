Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пол провалился на этаж ниже: Лайф публикует видео изнутри многоэтажки в Химках, где произошёл взрыв газа

В результате происшествия погибли ребёнок и мужчина.

19 марта 2021, 09:06

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились видео изнутри многоэтажки в Химках, где произошёл взрыв газа. Видно, что одна из квартир уничтожена практически полностью: пол в комнате провалился на этаж ниже. Сейчас там работают спасатели.

Очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке в Химках

Очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке в Химках

Напомним, ЧП произошло в подмосковных Химках сегодня около 11 утра. В результате взрыва газа погибли два человека, в том числе один малолетний ребёнок. Ещё шесть человек были доставлены в больницу с различными травмами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1