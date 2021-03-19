Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянам могут запретить проносить свою еду в кинотеатры

Однако такое правило, вероятно, появится не везде.

19 марта 2021, 09:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России могут запретить проносить свою еду в залы кинотеатров. Минкульт РФ подготовил законопроект, согласно которому правила для посетителей смогут устанавливать сами развлекательные площадки. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В беседе с "Коммерсантом" ряд экспертов оценили нововведение и отметили, что в других странах подобные запреты существуют довольно давно, ведь запах еды и посторонние звуки отвлекают зрителей от просмотра фильмов.

Вице-премьер Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду

Вице-премьер Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду

"С учётом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей", — рассказали в Минкульте.

В то же время эксперты считают, что реализовать предложенные меры будет достаточно сложно и на это понадобится много времени. Поскольку такой запрет требует постоянного досмотра посетителей, кинотеатрам в первую очередь придётся расширять штат сотрудников, что отразится на расходах организаций. К тому же закон может стать поводом для скандалов на входе в кинозал, что также может плохо влиять на репутацию компаний.

А ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге влюблённая пара проникла на территорию закрытого кинотеатра, чтобы провести яркое романтическое свидание с попкорном и напитками. Теперь владельцы ищут ребят, однако наказывать их не собираются.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге влюблённые ночью проникли в кинотеатр и устроили оргию, но наказывать их не будут — видео

вчера в 16:57

В Думу внесли законопроект о конфискации автомобилей за "пьяные" аварии с тяжкими последствиями

17 марта, 17:50

В Госдуме предложили пересчитать трудовой стаж заключённым

сегодня в 09:39

За один день богатейшие люди Земли суммарно потеряли более $23 миллиардов

сегодня в 09:40

"Были бы во дворе, я бы ему по роже дал": Футболист "Урала" снова наехал на журналиста "Матч ТВ"

сегодня в 09:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1