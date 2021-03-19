Россиянам могут запретить проносить свою еду в кинотеатры
Однако такое правило, вероятно, появится не везде.
Фото © Pixabay
В России могут запретить проносить свою еду в залы кинотеатров. Минкульт РФ подготовил законопроект, согласно которому правила для посетителей смогут устанавливать сами развлекательные площадки. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
В беседе с "Коммерсантом" ряд экспертов оценили нововведение и отметили, что в других странах подобные запреты существуют довольно давно, ведь запах еды и посторонние звуки отвлекают зрителей от просмотра фильмов.
"С учётом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей", — рассказали в Минкульте.
В то же время эксперты считают, что реализовать предложенные меры будет достаточно сложно и на это понадобится много времени. Поскольку такой запрет требует постоянного досмотра посетителей, кинотеатрам в первую очередь придётся расширять штат сотрудников, что отразится на расходах организаций. К тому же закон может стать поводом для скандалов на входе в кинозал, что также может плохо влиять на репутацию компаний.
Лента новостей
Пол провалился на этаж ниже: Лайф публикует видео изнутри многоэтажки в Химках, где произошёл взрыв газа
сегодня в 09:06
Лайф публикует видео спасения мальчика после взрыва и пожара в Химках
сегодня в 08:47
На месте взрыва в многоэтажке в Химках обнаружено тело ребёнка, число жертв возросло до двух
сегодня в 08:41
А ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге влюблённая пара проникла на территорию закрытого кинотеатра, чтобы провести яркое романтическое свидание с попкорном и напитками. Теперь владельцы ищут ребят, однако наказывать их не собираются.
Выбор редакции
В Петербурге влюблённые ночью проникли в кинотеатр и устроили оргию, но наказывать их не будут — видео
В Думу внесли законопроект о конфискации автомобилей за "пьяные" аварии с тяжкими последствиями
В Госдуме предложили пересчитать трудовой стаж заключённым
За один день богатейшие люди Земли суммарно потеряли более $23 миллиардов
"Были бы во дворе, я бы ему по роже дал": Футболист "Урала" снова наехал на журналиста "Матч ТВ"
Комментариев: 0