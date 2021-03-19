Россиянам могут запретить проносить свою еду в кинотеатры

В России могут запретить проносить свою еду в залы кинотеатров. Минкульт РФ подготовил законопроект, согласно которому правила для посетителей смогут устанавливать сами развлекательные площадки. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В беседе с "Коммерсантом" ряд экспертов оценили нововведение и отметили, что в других странах подобные запреты существуют довольно давно, ведь запах еды и посторонние звуки отвлекают зрителей от просмотра фильмов.

"С учётом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей", — рассказали в Минкульте.

В то же время эксперты считают, что реализовать предложенные меры будет достаточно сложно и на это понадобится много времени. Поскольку такой запрет требует постоянного досмотра посетителей, кинотеатрам в первую очередь придётся расширять штат сотрудников, что отразится на расходах организаций. К тому же закон может стать поводом для скандалов на входе в кинозал, что также может плохо влиять на репутацию компаний.

А ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге влюблённая пара проникла на территорию закрытого кинотеатра, чтобы провести яркое романтическое свидание с попкорном и напитками. Теперь владельцы ищут ребят, однако наказывать их не собираются.

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