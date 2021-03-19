Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Тиктокер Даня Милохин похвастался новым "майбахом" за 11 миллионов рублей

Часть пользователей критически восприняли публикацию блогера.

19 марта 2021, 09:29

Фото © Instagram / danya_milokhin

Популярный российский тикток-блогер Даня Милохин похвастался покупкой своего первого автомобиля. Это оказался люксовый Mercedes-Maybach, базовая комплектация которого стоит более 11 миллионов рублей.

"Вот и машинка", — написал он у себя в "Инстаграме".

Журналисты нашли родную мать тиктокера Дани Милохина и узнали, почему она бросила его в детдоме

Журналисты нашли родную мать тиктокера Дани Милохина и узнали, почему она бросила его в детдоме

Подписчики блогера не остались в стороне. И если одни поздравили его с обновкой, то другие покритиковали блогера за такую покупку.

Осталось научиться водить

kashliakmarta

Дань, ты номера спалил

katya_nabokova

Машина класс, а человек на ней не очень

deather_on_the_earth

Отметим, что Милохин прославился не только как блогер (в "Тиктоке" у него свыше семи миллионов подписчиков, в "Инстаграме" более двух миллионов), но и как музыкант. Он сотрудничал с Тимати, Джиганом и Николаем Басковым. Знаком он и с рэпером Моргенштерном. Кстати, ранее Лайф писал, что ресторан Моргенштерна в Москве могли закрыть из-за дня рождения Милохина.

Лолита резко высказалась про тиктокера Даню Милохина

Лолита резко высказалась про тиктокера Даню Милохина

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гимнаст испытал на себе удар сильнейшего человека Земли, и это видео больше похоже на запуск ракеты

вчера в 15:45

Испуганный парень снял, как в небе зависло жуткое чёрное кольцо, которое дымило над его домом

17 марта, 12:06

Стал известен гонорар скопинского маньяка за фильм Собчак. И это "копейки"

сегодня в 07:53

Гуглил статью УК, а потом сам вызвал полицию. Убивший беременную сестру в Котельниках готовился к расправе

сегодня в 09:51
Life

В Кремле оценили возможность новой холодной войны с США: Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему

сегодня в 09:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1