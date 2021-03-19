Тиктокер Даня Милохин похвастался новым "майбахом" за 11 миллионов рублей
Часть пользователей критически восприняли публикацию блогера.
Фото © Instagram / danya_milokhin
Популярный российский тикток-блогер Даня Милохин похвастался покупкой своего первого автомобиля. Это оказался люксовый Mercedes-Maybach, базовая комплектация которого стоит более 11 миллионов рублей.
"Вот и машинка", — написал он у себя в "Инстаграме".
Подписчики блогера не остались в стороне. И если одни поздравили его с обновкой, то другие покритиковали блогера за такую покупку.
Осталось научиться водить
Дань, ты номера спалил
Машина класс, а человек на ней не очень
Отметим, что Милохин прославился не только как блогер (в "Тиктоке" у него свыше семи миллионов подписчиков, в "Инстаграме" более двух миллионов), но и как музыкант. Он сотрудничал с Тимати, Джиганом и Николаем Басковым. Знаком он и с рэпером Моргенштерном. Кстати, ранее Лайф писал, что ресторан Моргенштерна в Москве могли закрыть из-за дня рождения Милохина.
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