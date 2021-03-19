Тиктокер Даня Милохин похвастался новым "майбахом" за 11 миллионов рублей

Подписчики блогера не остались в стороне. И если одни поздравили его с обновкой, то другие покритиковали блогера за такую покупку.

Отметим, что Милохин прославился не только как блогер (в "Тиктоке" у него свыше семи миллионов подписчиков, в "Инстаграме" более двух миллионов), но и как музыкант. Он сотрудничал с Тимати, Джиганом и Николаем Басковым. Знаком он и с рэпером Моргенштерном. Кстати, ранее Лайф писал, что ресторан Моргенштерна в Москве могли закрыть из-за дня рождения Милохина.