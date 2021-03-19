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За один день богатейшие люди Земли суммарно потеряли более $23 миллиардов

Из вершины списка лишь одному удалось выйти в плюс.

19 марта 2021, 09:40

За минувший четверг состояние десяти богатейших людей мира суммарно упало примерно на $23,5 миллиарда. Это произошло во время активных распродаж на фондовых рынках. Рейтинг публикует Forbes.

Тяжелее всего пришлось Илону Маску. Его потери составили почти 10 миллиардов долларов. И бизнесмен вновь упал на третью строчку рейтинга самых богатых людей.

Лидирует же в списке основатель Amazon Джефф Безос, который потерял 5,7 миллиарда. Вторую позицию занимает владелец Louis Vuitton Бернар Арно. В четверг он лишился $525 миллионов. Далее идут основатель Microsoft Билл Гейтс (минус $287 миллионов) и глава Facebook Марк Цукерберг (минус $1,9 миллиарда).

Единственный, кому удалось выйти в плюс, это инвестор Уоррен Баффетт. Его прибыль составила $505 миллионов.

Маск стал официальным "технокоролём" Tesla

Маск стал официальным "технокоролём" Tesla

Ранее Лайф сообщал, что один из совладельцев компании "Норникель" Владимир Потанин стал первым россиянином, заработавшим $30 млрд по версии Forbes.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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