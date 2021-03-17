Испуганный парень снял, как в небе зависло жуткое чёрное кольцо, которое дымило над его домом

На днях пользователь "Тиктока" finbilly08 изрядно испугал своих подписчиков, опубликовав необычный ролик. В нём отчётливо виднелось странное чёрное кольцо, которое парило в воздухе и распространяло вокруг себя дым. Парень отметил, что такая аномалия уже случалась возле его дома два с половиной месяца назад, пишет Lad Bible.

Видео © TikTok / finbilly08

Видео finbilly08 за два дня набрало 1,2 миллиона просмотров, а в комментариях пользователи "Тиктока" принялись гадать, что за подозрительный объект появился в небе. Мнения разделились: кто-то подумал о портале между мирами, а кто-то — об инопланетном корабле.

Фото © TikTok / finbilly08

Ладно, и кто открыл портал в другой мир? Надеюсь, там будут суккубы. Если их не будет, то я закрываю этот портал к чёрту ya.boi.napaki

А эта штука разве не из "Прибытия"?.. lord_gibby0001

Мне кажется, это ближе к ведьмам, чем к инопланетянам... diana.valerie

Фото © TikTok / finbilly08

Добраться до правды у зрителей не удалось, однако кто-то высказал интересное предположение. Такое явление получается, если происходит взрыв в кольцевой структуре, а воронка дыма потом поднимается в воздух. Ещё есть мнение, что это углеродное кольцо, которое создается из-за того, что облако втягивает в себя грязь и углерод, смешивая их между собой.

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