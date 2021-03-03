Девушка нашла под ковром потайную дверь, которая вела в жуткий подвал с пятнами чьей-то крови
Хозяйке подозрительного дома посоветовали поскорее его продать или хотя бы проверить его историю.
Пользовательница "Тиктока" Unfortunateexistance на днях пережила кошмар наяву, когда во время уборки подняла ковёр в коридоре и обнаружила под ним потайной ход. Он вёл в подвал, о котором девушка даже не догадывалась. Ролик молодой мамы набрал 14,4 миллиона просмотров, а зрители желали узнать, что же скрывается внутри, пишет Lad Bible.
Видео © TikTok / unfortunateexistance
Девушка в "Тиктоке" вела прямой репортаж с места. Уборку она затеяла с подругами поздно вечером, поэтому вылазку в подвал пришлось отложить. Стоило девушкам услышать из-под пола странный гул, как они срочно засобирались домой, оставив Unfortunateexistance одну с ребёнком. Ночью во всём доме внезапно загорелся весь свет, хотя такого никогда не случалось. Поэтому утром молодая мама решилась и полезла в подвал для расследования.
Нервы девушки были на пределе, и её пугало буквально всё. Сперва свет в подвале не загорался, и лампочка зажглась только через определённое время, изрядно её встревожив. Вокруг было много паутины и странных предметов. Но больше всего у Unfortunateexistance вызвали вопросы подозрительные кровавые пятна на полу и дыры в стенах, которые вели в другие комнаты. Зато выяснился источник гула — внутри обнаружился электрический щиток, который девушка искала долгое время.
Это было скрыто не без причины. Закройте это ковром обратно, дамочка
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