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"Мы и ванну принимаем вместе": Модель позировала топлес, несмотря на вбежавшего 2-летнего сына

Похоже, у мамы двоих малышей не так много возможностей уединиться.

17 марта 2021, 10:38

Фото © Instagram / chrissyteigen

35-летняя американская модель Крисси Тайген решила поделиться откровенным моментом из своей жизни. Красавица выложила в "Инстаграм" снимок, где позирует со своим двухлетним сыном. И фото вызвало весьма неоднозначную реакцию.

Фото © Instagram / chrissyteigen

Фото © Instagram / chrissyteigen

На кадре модель предстала полуобнажённой, прикрыв голую грудь руками, щедро украшенными браслетами. А малыш держал маму за ноги. "Пожалуйста, отойди, мама хочет пить", — весело подписала Крисси.

Фото © Instagram / chrissyteigen

Фото © Instagram / chrissyteigen

Пользователи поставили более 1,4 млн лайков, однако их мнения разделились. Одни решили, что это перебор и такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение. Другие посмеялись над ситуацией, в которой пришлось оказаться маме малыша. А сама Крисси парировала нападки, написав: "Подождите и узнаете, что мы принимаем ванну вместе".

Это самая странная картина, которую я когда-либо видел в своей жизни

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Фото © Instagram / chrissyteigen

Фото © Instagram / chrissyteigen

Ситуация не является непристойной, но фотографировать и размещать это неприемлемо

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Здесь много людей, которые явно никогда не пытались подготовиться к официальному мероприятию, будучи матерью малыша

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Ха-ха. Только мама понимает этот уровень отсутствия приватности!


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В 2013 году Крисси Тайген вышла замуж за певца Джона Ледженда, с которым воспитывает двоих малышей. В 2020-м супругам пришлось пережить тяжёлый момент: они ожидали появления на свет третьего ребёнка, но беременность модели трагически прервалась.

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Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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