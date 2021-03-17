"Мы и ванну принимаем вместе": Модель позировала топлес, несмотря на вбежавшего 2-летнего сына
Похоже, у мамы двоих малышей не так много возможностей уединиться.
35-летняя американская модель Крисси Тайген решила поделиться откровенным моментом из своей жизни. Красавица выложила в "Инстаграм" снимок, где позирует со своим двухлетним сыном. И фото вызвало весьма неоднозначную реакцию.
На кадре модель предстала полуобнажённой, прикрыв голую грудь руками, щедро украшенными браслетами. А малыш держал маму за ноги. "Пожалуйста, отойди, мама хочет пить", — весело подписала Крисси.
Пользователи поставили более 1,4 млн лайков, однако их мнения разделились. Одни решили, что это перебор и такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение. Другие посмеялись над ситуацией, в которой пришлось оказаться маме малыша. А сама Крисси парировала нападки, написав: "Подождите и узнаете, что мы принимаем ванну вместе".
Это самая странная картина, которую я когда-либо видел в своей жизни
Ситуация не является непристойной, но фотографировать и размещать это неприемлемо
Здесь много людей, которые явно никогда не пытались подготовиться к официальному мероприятию, будучи матерью малыша
Ха-ха. Только мама понимает этот уровень отсутствия приватности!
В 2013 году Крисси Тайген вышла замуж за певца Джона Ледженда, с которым воспитывает двоих малышей. В 2020-м супругам пришлось пережить тяжёлый момент: они ожидали появления на свет третьего ребёнка, но беременность модели трагически прервалась.
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