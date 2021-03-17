"Мы и ванну принимаем вместе": Модель позировала топлес, несмотря на вбежавшего 2-летнего сына

Пользователи поставили более 1,4 млн лайков, однако их мнения разделились. Одни решили, что это перебор и такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение. Другие посмеялись над ситуацией, в которой пришлось оказаться маме малыша. А сама Крисси парировала нападки, написав: "Подождите и узнаете, что мы принимаем ванну вместе".