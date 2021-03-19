"Были бы во дворе, я бы ему по роже дал": Футболист "Урала" снова наехал на журналиста "Матч ТВ"
Конфликт между журналистом спортивного телеканала и Игорем Калининым разгорелся во время флеш-интервью, которое состоялось в перерыве игры "Спартак" — "Урал".
Фото © twitter.com/netsenko
После инцидента в прямом эфире журналист "Матч ТВ" Александр Неценко и футболист екатеринбургского "Урала" Игорь Калинин пожали друг другу руки и, казалось, что конфликт исчерпан. Однако спортсмен и после рукопожатий жёстко высказался о работе Неценко.
"Так говорить — это некрасиво, это неуважение к футболистам. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу", — заявил Калинин СЭ.
Напомним, что матч "Спартак" — "Урал" проходил в Москве и завершился разгромной победой хозяев поля — 5:1.
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