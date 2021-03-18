Впервые в России: защитит ли свои титулы непобеждённый боксёр Бетербиев?

Соперником российского боксёра станет немец Адам Дейнес. При всём уважении к 30-летнему европейцу назвать его серьёзным противником сложно.

Адам родился в селе Семёновка Омской области, впоследствии переехал на свою историческую родину. Каких-то значимых достижений у Дейнеса в любительском спорте не было. Впрочем, боксёр ненадолго там задержался, переквалифицировавшись в профессионалы. Но, как зачастую бывает с боксёрами из Германии, его рекорд пестрит поединками с ноунеймами и преимущественно уже возрастными атлетами на закате карьеры. В отличие от россиянина, Адам уже однажды в ринге проигрывал. Обидчиком немца стал китаец Фаньлун Мэн, с которым изначально и должен был биться Бетербиев. Всего в активе Дейнеса 19 побед (10 нокаутом), одна ничья и одно поражение.

​Житель Магдебурга, не обладая филигранной боксёрской техникой, старается решить все вопросы силовым давлением, напором. Сильная сторона Адама — выносливость и довольно плотный удар, но и назвать его прирождённым нокаутёром тоже сложно.

Конечно же, Бетербиев боец другого класса. Уроженец Хасавюрта прошёл прекрасную школу любительского бокса, став чемпионом Европы, мира, обладателем Кубка мира и участником Олимпийских игр – 2012. В профессионалах Артур пока непобедим: все 15 выступлений россиянина завершились для него досрочными победами.

Предыдущее выступление Бетербиева датировано 18 октября 2019 года. В этот вечер на арене Liacouras Center в Филадельфии Артур финишировал в десятом раунде украинца Александра Гвоздика, подтвердив своё звание чемпиона мира. Но после того боя в карьере россиянина наступила чехарда с попытками вернуться в ринг. В марте 2020 года Бетербиев должен был встретиться с тем самым обидчиком Дейнеса Фаньлуном Мэном, но сначала этот поединок отменили из-за пандемии, а затем, спустя уже семь месяцев, встреча не состоялась из-за проблем азиата с визой.

Далее череда переносов коснулась боя с Адамом. Артур ломал рёбра на сборах, болел коронавирусом, но всё же до ринга 20 марта, надеемся, оба боксёра дойдут! Для Бетербиева предстоящее выступление станет первым в России, и о мотивации титулованного спортсмена в этот вечер можно только догадываться.

На бумаге хозяин ринга выглядит заоблачным фаворитом. Артур опытнее, сильнее физически и гораздо техничнее. Интрига вечера: удастся ли россиянину нокаутировать соперника или немец протянет до удара гонга?

В случае победы Бетербиев с большой долей вероятности встретится с победителем боя между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом – младшим, на кону которого будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO. Но, как ни крути, истинные поклонники бокса не прочь посмотреть на выступления Артура против других соотечественников: Сергея Ковалёва, вступившего когда-то в открытый конфликт с Бетербиевым, и чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола. Эти встречи действительно могли бы стать событием года в России, но механизм организации больших поединков в профессиональном боксе настолько сложен и малопонятен, что верить в то, что сильнейшие боксёры одной весовой категории когда-либо между собой схлестнутся, достаточно неблагодарное и утопическое занятие.

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