В Москве банда мошенников с участием полицейского ограбила экс-министра экономики РФ на 11 млн
Семеро злоумышленников задержаны и дают показания.
Яков Уринсон. Фото © ТАСС / Ваганов Антон
В Москве банда вымогателей похитила у советника председателя правления "Роснано" и бывшего министра экономики РФ Якова Уринсона более десяти миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, преступники действовали всемером, причём одним из них оказался действующий сотрудник ГИБДД в звании младшего лейтенанта полиции. Под предлогом блокировки банковских счетов злоумышленники обманом похитили 89 тысяч долларов и 51 тысячу евро, что в сумме равняется примерно 11,1 миллиона рублей.
Сейчас все семеро задержаны и дают показания следователям. Как выяснилось, шестеро из них, за исключением полицейского, нигде не работают. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее Лайф рассказывал, что в Архангельской области банда злоумышленников ворвалась в дом местного бизнесмена и под угрозой расправы похитила деньги и драгоценности на 28 миллионов рублей.
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