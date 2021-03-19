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Категорий: 18

Пришёл в себя после операции. Лайф узнал о состоянии выжившего после падения с 25-го этажа мальчика

Пока школьник находится под наблюдением в реанимации.

19 марта 2021, 10:37

Фото © Pixabay

Выпавший с 25-го этажа и выживший в Новочебоксарске 11-летний мальчик пришёл в себя после операции. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, операция прошла успешно, и рядом со школьником находятся его родители. Мальчик уже разговаривает и самостоятельно ест, но его на всякий случай оставили под наблюдением в реанимации.

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Лайф публикует видео спасения мальчика после взрыва и пожара в Химках

Напомним, инцидент произошёл 18 марта в городе Новочебоксарске. 11-летний мальчик выпал с 25-го этажа и лишь чудом остался жив, приземлившись на капот припаркованной газели.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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