Банк России Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п. — до 4,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска", — отметили в ЦБ РФ.

Отмечается, что ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения.

Также в ЦБ сообщили, что инфляция складывается выше прогноза. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует вернуться к ключевой ставке в 5–6% в течение трёх лет.

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