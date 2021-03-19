Исследование показало, как изменился средний чек россиян в феврале

В феврале средний чек у россиян немного подрос. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого холдингом "Ромир".

Отмечается, что за последний зимний месяц средний чек вырос на 1,2%, или семь рублей. За прошедший год (с февраля 2020-го по февраль 2021-го) этот показатель также увеличился — 11,8%, или 66 рублей.

Наибольший годовой рост к январю 2021 года показал Дальневосточный ФО — 5,1%. А вот наименьший был зафиксирован в Уральском ФО — 11,1%. Единственным округом, показывающим отрицательную динамику, оказался Центральный — минус 0,7%.

Также "Ромир" провёл сравнение двух столиц и выяснил, что средний чек жителей Санкт-Петербурга по отношению к январю 2021 года вырос на 2,3%, в то время как москвичи потратили в феврале на 0,6% меньше, чем в прошлом месяце. Годовая динамика в Златоглавой оказалась ниже, чем в Северной столице, на 9,3%.

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